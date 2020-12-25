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25 грудня 2020, 10:35 4

За минулу добу коронавірус в Україні підхопили ще понад 11 тисяч людей

25 грудня 2020, 10:35 4
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Серед нових випадків коронавірусу 484 дитини та 388 медпрацівників
Серед нових випадків коронавірусу 484 дитини та 388 медпрацівників
Рixabay
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В Україні за минулу добу підтвердили 11 035 нових випадків коронавірусу. Жертвами хвороби за вчора стали 186 людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Серед нових випадків коронавірусу 484 дитини та 388 медпрацівників. Госпіталізували вчора 2 739 пацієнтів з коронавірусом, водночас одужали 15 337 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.

За минулу добу в країні здійснили 58 874 тестувань на коронавірус: 37 873 тестів методом ПЛР та 21 001 - методом ІФА.

11 035 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 грудня 2020 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Thursday, December 24, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ очікує на зростання захворюваності COVID-19 після новорічних свят.

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