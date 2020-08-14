Кличко про нові обмеження у столиці: Кияни з 17 серпня можуть виходити з дому лише з паспортом

У Києві через спалах коронавірусу посилюються карантинні заходи

У Києві через спалах коронавірусу посилюються карантинні заходи

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці обмежень і заборон у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Як повідомляє RegioNews, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Через зростання кількості хворих, за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій, Київ опинився у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки. Оскільки заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50%. І становить сьогодні 52,2%", — заявив Кличко.

У звʼязку з цим з 17 серпня в столиці будуть посилені визначені урядом наступні обмеження і заборони:

Перебування в громадських спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту — масок

Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу

Заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції

Проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участі більше однієї особи на 5 м2 площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі

Організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж 1,5м, якщо учасники розміщені стоячи.

Заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50% місць

Громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – здійснюють перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.

"Ситуація — неприємна і непроста. Київ готує медзаклади другої хвилі для прийому та лікування хворих на коронавірус. Я звертаюся до всіх: сьогодні від кожного з нас залежить, наскільки стрімко буде розповсюджуватись вірус. Тому не треба ігнорувати правила! Дотримуватись їх нескладно, але важливо. Для вашого здоров’я та здоров’я людей, які поруч. Носіть маску в публічних місцях та в громадському транспорті. Дотримуйтеся дистанції. Не забувайте часто мити руки та обробляти їх антисептиком", — заяви Кличко.

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