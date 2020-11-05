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05 листопада 2020, 20:33 543

Елітну "Феофанію" можуть віддати хворим на COVID-19 - рішення Зеленського

05 листопада 2020, 20:33 543
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Лікарня зможе прийняти значно більше пацієнтів, ніж Палац спорту
Фото: із відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський "практично ухвалив рішення" про передачу клінічної лікарні "Феофанія" під польовий шпиталь для хворих на COVID-19.

Про це "Радіо Свобода" розповів нардеп від "Слуги народу" та голова профільного комітету Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, передає RegioNews.

Я дуже вдячний президенту. Якщо всі президенти казали, що "Феофанію” треба віддати людям”, але ніхто того так і не зробив за своє правління в країні, то президент Зеленський ухвалив рішення віддавати цю лікарню під COVID-хворих в місті Києві під польовий шпиталь”, – сказав він.

Радуцький додав, що "Феофанія” - це вже готова лікарня на багато ліжок, у ній є лікарі і кисень.

Я думаю, що це рішення Державного управління справами має бути і МОЗ одразу підпише з нею контракт. Я вважаю, що це дуже розумна історія”, – додав Радуцький.

На запитання, скільки хворих може прийняти "Феофанія”, він відповісти не зміг.

Якщо ми планували 500 хворих на мобільний шпиталь у Палаці спорту, то "Феофанія” зможе прийняти набагато більше. Це краще у МОЗу запитати”, – зазначив депутат.

Нагадаємо, у "Палаці Спорту” Києва заявляють, що будівля не призначена для розміщення шпиталю.

коронавірус Володимир Зеленський Михайло Радуцький Феофанія шпиталь
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