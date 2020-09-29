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29 вересня 2020, 13:54 8

В Україні завантаженість ліжок пацієнтами з СOVID-19 перевищила 50%

29 вересня 2020, 13:54 8
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Фото: flickr
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Завантаженість ліжок пацієнтами з підтвердженим COVID-19 і підозрою на коронавірус станом на 28 вересня перевищила поріг у 50% по Україні і склала 50,4%.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зокрема, більше 50% ліжок, відведених для пацієнтів з коронавірусом, завантажені у Києві (57,2%), Вінницькій (61,4%), Дніпропетровській (55,4%), Донецькій (61,8%), Луганській (59,8%), Одеській (69,7%), Рівненській (56,7%), Сумській (53,5%), Харківській (56,2%), Хмельницькій (63,1%), Черкаській (73,4 %) і Чернівецькій (50,1%) областях.

Також кількість нових випадків на 100 тисяч населення за 14 днів перевищує встановлений показник у всіх областях, крім Кіровоградської та Херсонської.

При цьому загальний показник кількості нових випадків в Україні становить 109,2 на 100 тисяч населення.

Охоплення тестуванням у всіх регіонах відповідає встановленим МОЗ критерієм.

Нагадаємо, 28 вересня COVID-19 виявили у 3627 осіб, зафіксовано 69 летальних випадків, 1797 пацієнтів одужали.

коронавірус лікарні пандемія Україна МОЗ
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