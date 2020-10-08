Більше 5000 за добу: поставлений новий антирекорд приросту хворих COVID-19 в Україні
Найбільше нових випадків виявили у Харківській області і в Києві
Найбільше нових випадків виявили у Харківській області і в Києві
В Україні за минулу добу зафіксували 5 397 нових випадків хвороби, померли 93 людини, 2263 пацієнта одужали, також були госпіталізовані 900 чоловік з діагнозом COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше нових випадків підтвердили в Харківській області - 576, в Києві - 422, в Одеській області - 367 нових випадків інфікування і в Сумській області - 312.
Всього за добу було проведено 57 331 тестування. З них 34 295 досліджень методом ПЛР, 23 036 - методом ІФА.
За весь час пандемії в Україні захворіло 244 734 людини, з них 108 233 одужали, летальних випадків - 4690.
Нагадаємо, вчора в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 4 753 особам.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Дніпропетровська "перша ліга": кандидати у мери Новомосковська, Павлограда та Нікополя
Вибори-2020: чому Мелітополю не потрібен мер