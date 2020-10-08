Більше 5000 за добу: поставлений новий антирекорд приросту хворих COVID-19 в Україні

Найбільше нових випадків виявили у Харківській області і в Києві

Найбільше нових випадків виявили у Харківській області і в Києві

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу зафіксували 5 397 нових випадків хвороби, померли 93 людини, 2263 пацієнта одужали, також були госпіталізовані 900 чоловік з діагнозом COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews. Найбільше нових випадків підтвердили в Харківській області - 576, в Києві - 422, в Одеській області - 367 нових випадків інфікування і в Сумській області - 312. Всього за добу було проведено 57 331 тестування. З них 34 295 досліджень методом ПЛР, 23 036 - методом ІФА. За весь час пандемії в Україні захворіло 244 734 людини, з них 108 233 одужали, летальних випадків - 4690. Нагадаємо, вчора в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 4 753 особам. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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