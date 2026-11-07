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07 листопада 2026, 17:55

Буданов сплатить штраф за використання російської мови, - мовна омбудсменка

07 листопада 2026, 17:55
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Фото ілюстративне
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Керівник Офісу Президента Кирило Буданов визнав факт порушення мовного законодавства після використання російської мови у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Передбачений законом штраф він має сплатити у визначені строки

Про це повідомила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, передає RegioNews.

За її словами, комунікація з Будановим уже відбулася. Розмова пройшла спокійно, у межах правового поля.

"У цій конкретній історії всі належні юридичні процедури вже запущено: державний контроль триває відповідно до встановленого порядку. Комунікація з фігурантом інциденту відбулася — спокійно, без зайвого пафосу та в межах правового поля. Факт порушення визнано без спроб знайти виправдання чи увімкнути захисні реакції. Передбачений законом штраф буде сплачено у визначені строки", — заявила Івановська.

Водночас мовна омбудсменка закликала суспільство конструктивно поставитися до ситуації та не перетворювати її на привід для конфліктів.

"Закон про мову існує для того, щоб працювати, а не щоб розколювати суспільство чи ставати приводом для нескінченних хейт-штормів", — наголосила вона.

Івановська також зазначила, що правова держава передбачає фіксацію порушень, їх визнання та виправлення відповідно до закону, а не публічне цькування.

"Кожен із нас у стресових, побутових чи екстремальних обставинах може схибити, але зрілість суспільства вимірюється здатністю визнавати це і нести відповідальність. Інцидент вичерпується так, як і має бути у цивілізованій країні — через закон і відповідальність", — зазначила уповноважена.

Нагадаємо, що суд обрав запобіжний захід Валентині Молодій. Вона була учасницею сутичек у Петропавлівській Борщагівці.

Скандал у Петропавлівській Борщагівці спалахнув 2 листопада після поширення в Telegram-каналах повідомлень про нібито катування та незаконне утримання близько 40 чоловіків у приватному будинку. Також стверджувалося, що один із них загинув, а до людей не допускають медиків.

Біля будинку зібрався натовп, частина людей називала себе родичами військовослужбовців. Почалися сутички: невідомі пошкодили ворота, вікна та паркан, застосовували димові шашки й сльозогінний газ. Поліція спростувала інформацію про загибель людини та незаконне утримання людей.

За словами командувача Національної гвардії Олександра Півненка, будинок у Петропавлівській Борщагівці є пунктом тимчасової дислокації підрозділу, куди доставляють мобілізованих через ТЦК.

Півненко також повідомив, що чотирьох чоловіків, які раніше самовільно залишили військову частину, виявили та затримали підрозділи Нацгвардії, після чого доправили до цього пункту. Наразі вони перебувають у медичному центрі НГУ.

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