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19 листопада 2020, 09:22 11

В Україні вперше за добу кількість нових випадків COVID-19 перевищила 13 тисяч

19 листопада 2020, 09:22 11
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Найбільше нових випадків виявили в Києві, Дніпропетровській, Київській та Запорізькій областях
Найбільше нових випадків виявили в Києві, Дніпропетровській, Київській та Запорізькій областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 13 357 осіб, померли 257 хворих, одужали 7 400 осіб, госпіталізовано 1 531 людину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

3 357 нових випадків COVID-19 зафіксовано станом на 19 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 539 дітей і 673 медпрацівники", - повідомив Степанов.

Також за добу:

  • госпіталізовано - 1531 осіб;
  • летальних випадків - 257 - рекордне число;
  • одужало - 7400 осіб;
  • здійснено тестувань - 65 402 (в тому числі методом ПЛР - 40 585, методом ІФА - 24 817).

За минулу добу зафіксували рекордну кількість нових пацієнтів з коронавірусом в Києві (1348), у Дніпропетровській (+1128), Київській (+786), Запорізькій (+748) та Черкаській (+726) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 583 510 осіб;
  • одужало - 266 479 осіб;
  • летальних випадків – 10 369;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.

Нагадаємо, 17 листопада коронавірус в Україні виявили у 12 496 осіб, зафіксовано 256 летальних випадків.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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