В Україні вперше за добу кількість нових випадків COVID-19 перевищила 13 тисяч
В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 13 357 осіб, померли 257 хворих, одужали 7 400 осіб, госпіталізовано 1 531 людину.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
3 357 нових випадків COVID-19 зафіксовано станом на 19 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 539 дітей і 673 медпрацівники", - повідомив Степанов.
Також за добу:
- госпіталізовано - 1531 осіб;
- летальних випадків - 257 - рекордне число;
- одужало - 7400 осіб;
- здійснено тестувань - 65 402 (в тому числі методом ПЛР - 40 585, методом ІФА - 24 817).
За минулу добу зафіксували рекордну кількість нових пацієнтів з коронавірусом в Києві (1348), у Дніпропетровській (+1128), Київській (+786), Запорізькій (+748) та Черкаській (+726) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 583 510 осіб;
- одужало - 266 479 осіб;
- летальних випадків – 10 369;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.
Нагадаємо, 17 листопада коронавірус в Україні виявили у 12 496 осіб, зафіксовано 256 летальних випадків.
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