В Україні вперше за добу кількість нових випадків COVID-19 перевищила 13 тисяч

Найбільше нових випадків виявили в Києві, Дніпропетровській, Київській та Запорізькій областях

Найбільше нових випадків виявили в Києві, Дніпропетровській, Київській та Запорізькій областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 13 357 осіб, померли 257 хворих, одужали 7 400 осіб, госпіталізовано 1 531 людину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

3 357 нових випадків COVID-19 зафіксовано станом на 19 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 539 дітей і 673 медпрацівники", - повідомив Степанов.

Також за добу:

госпіталізовано - 1531 осіб;

летальних випадків - 257 - рекордне число ;

; одужало - 7400 осіб;

здійснено тестувань - 65 402 (в тому числі методом ПЛР - 40 585, методом ІФА - 24 817).

За минулу добу зафіксували рекордну кількість нових пацієнтів з коронавірусом в Києві (1348), у Дніпропетровській (+1128), Київській (+786), Запорізькій (+748) та Черкаській (+726) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 583 510 осіб;

одужало - 266 479 осіб;

летальних випадків – 10 369;

проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.

Нагадаємо, 17 листопада коронавірус в Україні виявили у 12 496 осіб, зафіксовано 256 летальних випадків.

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