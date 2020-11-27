В Україні посилять контроль за ситуацією з COVID-19 через норок

Мова не йде про масові вбивства звірів, закриття ферм чи корупційні перевірки

Мова не йде про масові вбивства звірів, закриття ферм чи корупційні перевірки

Фото з відкритих джерел

За дорученням Держпродспоживслужби будуть моніторити захворюваність тварин на фермах і шукатимуть можливості проводити лабораторні дослідження на основі європейського досвіду.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт КМУ.

За дорученням Голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької буде організовано посилений контроль за ситуацією в Україні. Заходів вживають через повідомлення з багатьох європейських країн щодо виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 у норок.

Найближчим часом відбудеться нарада з представниками профільних асоціацій та бізнесу з питань посилення контролю. Крім того, буде організовано активний моніторинг щодо можливої захворюваності тварин на фермах.

За словами Голови Держпродспоживслужби, за результатами моніторингу вирішуватимуть, як мінімізувати ризики поширення захворювання. Також опрацюють можливості проведення лабораторних досліджень норок на SARS-CoV-2 на основі європейського досвіду.

Звертаюся до всіх: мова не йде про масові вбивства звірів, закриття ферм чи корупційні перевірки. Я сама прийшла до влади з бізнесу і дуже добре розумію усі проблеми та переживання підприємців, - Ніхто не буде створювати проблеми там, де їх нема. Але держава має контролювати ситуацію, - підкреслила Владислава Магалецька.

Як зазначила Голова Держпродспоживслужби, це питання не тільки національної безпеки і здоров'я людей в Україні, але й усього людства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МОЗ стверджують: локдаун на три тижні зведе до нуля захворюваність на COVID-19.