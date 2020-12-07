Влада Полтавщини хоче додатково оснастити киснем 900 ліжок

Нині 1137 ліжок забезпечені централізованою подачею кисню

Нині 1137 ліжок забезпечені централізованою подачею кисню

Фото з відкритих джерел

У Полтавській області планується додатково оснастити киснем ще 900 ліжок, призначених для лікування хворих на коронавірус.

Про це йшлося під час наради щодо поширення гострого респіраторного захворювання COVID-19 за участі голови Полтавської облдержадміністрації Олега Синєгубова, пише RegioNews.

Так, зазначається, що кількість забезпечених киснем місць у полтавських лікарнях поступово збільшується. Якщо минулого понеділка було 948 кисневих точок, то 7 грудня для надання підтримуючої кисневої терапії за наявності тяжкої гострої респіраторної інфекції в області 1137 ліжок забезпечені централізованою подачею кисню.

Наголошується, що для надання підтримуючої кисневої терапії за наявності тяжкої гострої респіраторної інфекції в області 1137 ліжок забезпечені централізованою подачею кисню.

"Передбачається розгортання додатково ліжок із кисневою підтримкою до 80% від загального ліжкового фонду визначених закладів. На ці потреби в область надійшла державна субвенція з фонду боротьби з COVID-19 у сумі 20 386 000 гривень", - йдеться у повідомленні пресслужби Полтавської ОДА.

Додається, що субвенцію розподілено наступним чином: 6 181 000 гривень спрямовані на поточні ремонти систем централізованої подачі кисню, придбання обладнання та інвентарю (флуометри, неінвазивні маски для подачі кисню для пацієнта, маски ПДКВ із мішком, маски, вірусно-бактеріологічні фільтри для ШВЛ); 14205000 гривень використовуються на проведення робіт із монтажу систем киснепостачання, придбання кріоциліндрів (26 одиниць) та кисневих концентраторів (104 одиниці).

Лисак додав, що через кисневе обладнання велике навантаження на мережу, тому всі лікарні повинні мати автономні джерела живлення

"Нині здійснюється об’їзд мобільними робочими групами медичних закладів Полтавщини, щоб усі проблеми вирішувати оперативно", - поінформував він.

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов зауважив, що субвенція, яка надійшла в область, має бути використана в грудні, щоб гроші не повернулися назад.

"Є постанова уряду, яка дозволяє робити стовідсоткову передоплату за кисневе обладнання. На рахунках лікарень залишаються невикористані гроші. Якщо вони не будуть використані й повернуться до держбюджету, закладам охорони здоров’я доведеться покращувати кисневе забезпечення власним коштом", – сказав Синєгубов.

За його словами, було зроблено максимально спрощену процедуру для закупівлі обладнання та виконання ремонтів.

"Дизельгенератори або альтернативні джерела живлення мають бути у робочому стані", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали області, де є гостра нестача кисню для COVID-хворих.