Держбюджет-2021: МОЗ просить передбачити на вакцинацію від COVID-19 майже в 6 раз більше коштів

У міністерстві розраховували провести щеплення особам, які знаходяться в зоні ризику

У міністерстві розраховували провести щеплення особам, які знаходяться в зоні ризику

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Поточний проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає лише 2,6 млрд гривень на вакцинацію українців від коронавірусної хвороби. На думку Міністерства охорони здоров'я, для вакцинації на наступний рік необхідно передбачити 15,1 млрд гривень.

Як передає RegioNews, про це під час брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

За словами міністра, МОЗ розраховувало кошти на вакцинацію, зважаючи на орієнтовну вартість вакцини та необхідність проведення щеплення особам, які знаходяться в групі ризику за професійною ознакою (медики, працівники освіти, Національна поліція), а також людям віком понад 65 років і тим, хто має серйозні супутні захворювання.

Яку вартість вакцини закладало МОЗ у розрахунки і яку кількість вакцин планують закупити, міністр не уточнив.

Степанов нагадав, що в бюджетному запиті МОЗ на охорону здоров'я було закладено 296 млрд грн, водночас у проєкті держбюджету, поданому Кабміном до Верховної Ради, на охорону здоров'я передбачено 159 млрд грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що держбюджету на 2021 рік не вистачить на вакцинацію і лікування хворих COVID-19 - НСЗУ.