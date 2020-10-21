Мер Франківська заявив, що в місті напружена ситуація з коронавірусом

Нині у місті вистачає ліжок у лікарнях для хворих на COVID-19

Нині у місті вистачає ліжок у лікарнях для хворих на COVID-19

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В лікарнях Івано-Франківська нині ще є місця для хворих на COVID-19, але ситуація "достатньо напружена".

Як передає RegioNews, про це заявив мер міста Руслан Марцінків в інтерв'ю НВ.

"В принципі, ситуація досить напружена, тому що 15 осіб в двох реанімаціях і пацієнти є, але ми маємо ще 17 реанімаційних ліжок, а також близько 250 (звичайних — ред.) ліжок, які ми можемо залучити, так що якоїсь катастрофічної ситуації немає ", — сказав він.

Марцінків зазначив, що вже місяць "тримається плюс-мінус одна і та ж цифра, люди виходять, потрапляють до лікарень". Щодо шкіл, то влада міста раніше прийняла рішення — "не вчилися три тижні, так як місто було в" червоній "зоні".

Говорячи про взаєморозуміння з центральною владою щодо карантинних обмежень, мер сказав: "Повинно бути партнерство. Але нас дуже дивує, коли рішення приймаються таким наказовим способом, ніхто не радиться, і ми просто дізнаємося про рішення з інтернету. Це неправильно".

Він вважає, що "треба все-таки хоча б з великими обласними центрами радитися перед прийняттям того чи іншого рішення".

"Якби порадилися, можливо, тих "ляпів" і того протистояння не було б, тому для нас це важливо", — сказав Марцінків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, в яких регіонах найбільше заповнені лікарняні ліжка.