09:46  21 жовтня
Новий антирекорд: в Україні за добу понад 6700 нових хворих COVID-19
09:06  21 жовтня
Гарантія незалежності прокуратури опинилася під загрозою - Венедіктова
08:13  21 жовтня
Ситуація в ООС: бойовики шість разів порушили перемир'я, є травмований
UA | RU
UA | RU
21 жовтня 2020, 12:51

Мер Франківська заявив, що в місті напружена ситуація з коронавірусом

21 жовтня 2020, 12:51
Читайте также на русском языке
Нині у місті вистачає ліжок у лікарнях для хворих на COVID-19
Нині у місті вистачає ліжок у лікарнях для хворих на COVID-19
Facebook
Читайте также
на русском языке

В лікарнях Івано-Франківська нині ще є місця для хворих на COVID-19, але ситуація "достатньо напружена".

Як передає RegioNews, про це заявив мер міста Руслан Марцінків в інтерв'ю НВ.

"В принципі, ситуація досить напружена, тому що 15 осіб в двох реанімаціях і пацієнти є, але ми маємо ще 17 реанімаційних ліжок, а також близько 250 (звичайних — ред.) ліжок, які ми можемо залучити, так що якоїсь катастрофічної ситуації немає ", — сказав він.

Марцінків зазначив, що вже місяць "тримається плюс-мінус одна і та ж цифра, люди виходять, потрапляють до лікарень". Щодо шкіл, то влада міста раніше прийняла рішення — "не вчилися три тижні, так як місто було в" червоній "зоні".

Говорячи про взаєморозуміння з центральною владою щодо карантинних обмежень, мер сказав: "Повинно бути партнерство. Але нас дуже дивує, коли рішення приймаються таким наказовим способом, ніхто не радиться, і ми просто дізнаємося про рішення з інтернету. Це неправильно".

Він вважає, що "треба все-таки хоча б з великими обласними центрами радитися перед прийняттям того чи іншого рішення".

"Якби порадилися, можливо, тих "ляпів" і того протистояння не було б, тому для нас це важливо", — сказав Марцінків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, в яких регіонах найбільше заповнені лікарняні ліжка.

коронавірус карантин Івано-Франківськ мер лікарні
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
За красивою обгорткою: чому Сухомлин не вирішує мегапроблеми Житомира із транспортом та водопостачанням
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію Зеленського на Прикарпатті
Всі публікації »
Олександр Костенко
Віктор Таран
Кирило Сазонов
Всі блоги »