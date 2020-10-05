Степанов розкритикував міську владу Харкова через концерт Полякової

У місті з кожним днем зростає кількість пацієнтів, яких госпіталізують

У місті з кожним днем зростає кількість пацієнтів, яких госпіталізують

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкритикував харківську владу за проведення концерту, який відбувся в місті 3 жовтня і на який прийшло близько 2 тисяч осіб.

Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу, передає RegioNews.

На думку Степанова, концерт провели в передвиборних цілях.

Харків, який зараз постійно перебуває у антирейтингах і в антирекордах... Ну дуже важливо було для місцевої влади провести цей концерт. Звичайно, у нас же вибори, це ж головне. Не здоров'я і життя громадян, а головне – вибори. Тому обов'язково потрібно було провести концерт 3 жовтня, зібрати тисячі людей, щоб потім подивитися, яка кількість хворих буде через тиждень, збільшиться вона чи ні. Це така логіка у місцевої влади?" – сказав Степанов.

Він попередив, що в Україні зростає кількість хворих, і система може не витримати при подальшому зростанні захворюваності.

Наша медична система має певну межу. Як би ми не збільшували кількість ліжок. ... Такі легковажні дії, таке ставлення до здоров'я громадян, воно може привести до того, що у нас банально закінчаться ліжка і медпрацівники", - додав він.

У свою чергу, як повідомили в поліції, концерт за участю Олі Полякової відбувся, незважаючи на те, що Харків в "помаранчевій" зоні епідеміологічної небезпеки. За оцінками правоохоронців, захід відвідали близько 2 тисяч глядачів.

Правоохоронці зареєстрували провадження у ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь). Її санкція передбачає штраф від 17000 до 51000 гривень, арешт на строк до шести місяців або ж до трьох років обмеження або позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у міністра охорони здоров'я Максима Степанова є питання до місцевої влади Дніпра через проведення великого концерту до святкування Дня міста.