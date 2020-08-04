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04 серпня 2020, 08:35 4

Харківська ОДА хоче посилити контроль за карантином в області

04 серпня 2020, 08:35 4
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Зростання кількості хворих в регіоні триває вже другий день
Зростання кількості хворих в регіоні триває вже другий день
Фото: Нацполіція
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Поліція повинна посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень в Харківській області, оскільки спостерігається стійка тенденція зростання випадків зараження COVID-19.

Про це заявив заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух, передає RegioNews.

За його словами, в області потрібно посилити контроль в місцях масового скупчення людей, а також у транспорті.

Багато людей звертаються щодо того, що пасажири в транспорті вже забули про масковий режим. При цьому при виявленні хворих більшість з них говорять, що скоріш за все заразилися у метро, супермаркеті чи маршрутці", - зазначив Пастух.

У області вже другий день зростає кількість нових випадків захворювання. За минулу добу в Харківській області зареєстрували 88 випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, глава Харківської ОДА Кучер призначив свого першого заступника, кандидатура Тетяни Єгорової-Луценко була попередньо погоджена з Кабміном.

Харьків Харківська область ОДА карантин поліція коронавірус
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