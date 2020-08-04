Харківська ОДА хоче посилити контроль за карантином в області

Зростання кількості хворих в регіоні триває вже другий день

Зростання кількості хворих в регіоні триває вже другий день

Фото: Нацполіція

Про це заявив заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух, передає RegioNews.

За його словами, в області потрібно посилити контроль в місцях масового скупчення людей, а також у транспорті.

Багато людей звертаються щодо того, що пасажири в транспорті вже забули про масковий режим. При цьому при виявленні хворих більшість з них говорять, що скоріш за все заразилися у метро, супермаркеті чи маршрутці", - зазначив Пастух.

У області вже другий день зростає кількість нових випадків захворювання. За минулу добу в Харківській області зареєстрували 88 випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, глава Харківської ОДА Кучер призначив свого першого заступника, кандидатура Тетяни Єгорової-Луценко була попередньо погоджена з Кабміном.