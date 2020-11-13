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13 листопада 2020, 12:19 4

ЗМІ дізналися, як поліція буде контролювати карантин вихідного дня в Києві

13 листопада 2020, 12:19 4
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У столиці для контролю виконання карантинних обмежень перерозподілять групи особливого реагування і виділять особовий склад поліції
У столиці для контролю виконання карантинних обмежень перерозподілять групи особливого реагування і виділять особовий склад поліції
Фото з відкритих джерел
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Територіальні управління поліції Києва отримали вказівки, згідно з якими поліція буде контролювати виконання карантинних заходів з 13 по 15 листопада, тобто дотримання карантину вихідного дня ресторанами, торгово-розважальними центрами, салонами краси та іншими установами, яким, за вказівкою Кабміну, заборонено працювати в суботу і неділю.

Про це повідомила "Страна" з посиланням на відповідний документ, інформує RegioNews.

Наголошується, що в столиці для контролю виконання карантинних обмежень перерозподілять групи особливого реагування і виділять особовий склад поліції. Після інструктажу, та починаючи з 13:00 до 01:00, вони будуть стежити за тим, як місто виконує вказівку Кабміну.

Найближчим часом у поліції повинні провести докладний інструктаж для мобільних і слідчо-оперативних груп, які будуть залучені у вихідні.

у Києві контролювати локдаун буде поліція. Фото: "Країна"

у Києві контролювати локдаун буде поліція. Фото: "Країна

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські підприємці в низці міст мітингували проти карантину "вихідного дня", але влада не почула аргументи бізнесу.

Україна порядок Київ карантин поліція
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