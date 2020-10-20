МОЗ готується до будь-якого сценарію розвитку коронавірусу в Україні - Степанов
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що міністерство готується до будь-якого розвитку подій щодо ситуації з коронавірусом в країні, в тому числі і до гіршого сценарію.
Про це він повідомив 20 жовтня виступаючи на пленарному засіданні Верховної Ради, передає RegioNews.
Голова МОЗ зазначив, що зараз держава робить все, щоб впоратися з пандемією. Так, до 10 листопада планується збільшити до 52 тисяч кількість ліжок для хворих. А вже в середині листопада 50% цих ліжок буде підключено до кисню, а в грудні - до 80%.
За його словами, за 6 місяців кількість ПЛР-тестів збільшилася з 200 одиниць до майже 35 тис. на добу.
Ми готуємося до будь-якого розвитку подій, в тому числі і до гіршого сценарію... В середині листопада ми забезпечимо 50 тис. тестувань на добу, а до кінця року - 75 тис. тестувань на добу методом ПЛР", - заявив міністр.
Він підкреслив, що Україна може повернутися до жорсткого карантину, якщо щоденний приріст хворих COVID-19 досягне 11-15 тисяч чоловік.
Нагадаємо, у ВР 20 жовтня Степанов повинен відзвітувати щодо готовності до боротьби з коронавірусом в Україні.