МОЗ готується до будь-якого сценарію розвитку коронавірусу в Україні - Степанов

Міністр попередив, що медичній системі може не вистачити людського ресурсу, якщо громадяни не будуть дотримуватися заходів безпеки

Міністр попередив, що медичній системі може не вистачити людського ресурсу, якщо громадяни не будуть дотримуватися заходів безпеки

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що міністерство готується до будь-якого розвитку подій щодо ситуації з коронавірусом в країні, в тому числі і до гіршого сценарію.

Про це він повідомив 20 жовтня виступаючи на пленарному засіданні Верховної Ради, передає RegioNews. Голова МОЗ зазначив, що зараз держава робить все, щоб впоратися з пандемією. Так, до 10 листопада планується збільшити до 52 тисяч кількість ліжок для хворих. А вже в середині листопада 50% цих ліжок буде підключено до кисню, а в грудні - до 80%. За його словами, за 6 місяців кількість ПЛР-тестів збільшилася з 200 одиниць до майже 35 тис. на добу. Ми готуємося до будь-якого розвитку подій, в тому числі і до гіршого сценарію... В середині листопада ми забезпечимо 50 тис. тестувань на добу, а до кінця року - 75 тис. тестувань на добу методом ПЛР", - заявив міністр. Він підкреслив, що Україна може повернутися до жорсткого карантину, якщо щоденний приріст хворих COVID-19 досягне 11-15 тисяч чоловік. Нагадаємо, у ВР 20 жовтня Степанов повинен відзвітувати щодо готовності до боротьби з коронавірусом в Україні.

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