09:49  20 жовтня
В Україні за добу виявили 5469 нових хворих COVID-19
12:11  20 жовтня
"Ніяких паперів": Зеленський анонсував перехід всіх державних послуг в онлайн
08:13  20 жовтня
Ситуація на Донбасі: за добу зафіксовано два порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
20 жовтня 2020, 12:59 12

МОЗ готується до будь-якого сценарію розвитку коронавірусу в Україні - Степанов

20 жовтня 2020, 12:59 12
Читайте также на русском языке
Міністр попередив, що медичній системі може не вистачити людського ресурсу, якщо громадяни не будуть дотримуватися заходів безпеки
Міністр попередив, що медичній системі може не вистачити людського ресурсу, якщо громадяни не будуть дотримуватися заходів безпеки
Читайте также
на русском языке

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що міністерство готується до будь-якого розвитку подій щодо ситуації з коронавірусом в країні, в тому числі і до гіршого сценарію.

Про це він повідомив 20 жовтня виступаючи на пленарному засіданні Верховної Ради, передає RegioNews.

Голова МОЗ зазначив, що зараз держава робить все, щоб впоратися з пандемією. Так, до 10 листопада планується збільшити до 52 тисяч кількість ліжок для хворих. А вже в середині листопада 50% цих ліжок буде підключено до кисню, а в грудні - до 80%.

За його словами, за 6 місяців кількість ПЛР-тестів збільшилася з 200 одиниць до майже 35 тис. на добу.

Ми готуємося до будь-якого розвитку подій, в тому числі і до гіршого сценарію... В середині листопада ми забезпечимо 50 тис. тестувань на добу, а до кінця року - 75 тис. тестувань на добу методом ПЛР", - заявив міністр.

Він підкреслив, що Україна може повернутися до жорсткого карантину, якщо щоденний приріст хворих COVID-19 досягне 11-15 тисяч чоловік.

Нагадаємо, у ВР 20 жовтня Степанов повинен відзвітувати щодо готовності до боротьби з коронавірусом в Україні.

коронавірус Україна карантин МОЗ Максим Степанов
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію Зеленського на Прикарпатті
Історія миколаївської ОПЗЖ. Як не потрібно вести партійне будівництво на місцях, щоб не розгубити рейтинги
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »