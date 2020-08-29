Марцінків закликав громадян протестувати через посилення карантину

Віднесення міста до "червоної” зони він вважає необґрунтованим

Віднесення міста до "червоної” зони він вважає необґрунтованим

Фото: Facebook

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що рішення центральної влади про віднесення міста до "червоної зони" потрібно скасувати.

Про це він заявив у відеозверненні, яке опублікував у Facebook, передає RegioNews.

Міський голова закликав жителів виходити на мирний протест, щоб заявити про свою незгоду з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Критерії, встановлені на рівні держави, суб'єктивні. Відбувається політичний шантаж заходу України", - сказав мер міста.

Він зазначив, що Івано-Франківськ не буде ігнорувати розпорядження центральної влади, але закликав громадян мирним способом висловлювати протест.

Нагадаємо, в Івано-Франківську мітингують проти посилення карантину, включення міста у "червону зону" вважають політичним рішенням.