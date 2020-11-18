Новообраний мер міста на Одещині захворів на коронавірус

Йдеться про мера Чорноморська Василя Гуляєва

Йдеться про мера Чорноморська Василя Гуляєва

Фото з відкритих джерел

Про це сам Гуляєв розповів у відеозверненні, пише RegioNews.

Гуляєв повідомив, що з 18 листопада Чорноморський виконком працює у дистанційному режимі, а сам він зробив два тести, один із яких виявився позитивним. Через це Гуляєв скасував запланований прийом громадян.

Також мер Чорноморська закликав носити маски та дотримуватися усіх протиепідемічних заходів безпеки.

При цьому Гуляєв висловив сумнів у ефективності запровадження карантину "вихідного дня".

"Я, як мер міста, підписав листа до прем'єр-міністра, депутати нового скликання Чорноморської міськради теж цього листа підписують і ми відправляємо його до Кабміну прем'єр-міністру. Ми хочемо довести, що карантин "вихідного дня" по суті нічого не дає, - сказав Гуляєв.

Мер Чорноморська висловив думку, що уряд дослухається цієї точки зору, якщо мери і міськради інших міст також напишуть такі листи.

Нагадаємо, днями новообраний мер Конотопа помер від коронавірусу.