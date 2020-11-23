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23 листопада 2020, 13:42 390

У столиці не будуть проводити масове тестування на COVID-19 - Кличко

23 листопада 2020, 13:42 390
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Показник тестування у Києві найвищий в Україні - понад 350 тестів на 100 тисяч населення
Показник тестування у Києві найвищий в Україні - понад 350 тестів на 100 тисяч населення
Фото: з відкритих джерел
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Міський голова Києва Віталій Кличко не бачить сенсу проводити в столиці масове тестування людей на COVID-19 за прикладом інших країн.

Про це він розповів на брифінгу, передає RegioNews.

Жодна велика країна не робить масового тестування своїх громадян. Це занадто складно і технічно і логістично. Лабораторії не встигнуть за короткий час обробити дуже велику кількість тестів", - зазначив Кличко.

Він додав, що безкоштовні тести в державних медичних установах роблять пацієнтам з підозрою на COVID-19 тільки за рекомендацією лікаря.

Нагадаємо, в Україні за 22 листопада коронавірус виявили у 10 945 осіб, зафіксовано 124 летальних випадків.

карантин лікарі лікарні тести Віталій Кличко
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