У столиці не будуть проводити масове тестування на COVID-19 - Кличко

Показник тестування у Києві найвищий в Україні - понад 350 тестів на 100 тисяч населення

Показник тестування у Києві найвищий в Україні - понад 350 тестів на 100 тисяч населення

Фото: з відкритих джерел

Міський голова Києва Віталій Кличко не бачить сенсу проводити в столиці масове тестування людей на COVID-19 за прикладом інших країн.

Про це він розповів на брифінгу, передає RegioNews.

Жодна велика країна не робить масового тестування своїх громадян. Це занадто складно і технічно і логістично. Лабораторії не встигнуть за короткий час обробити дуже велику кількість тестів", - зазначив Кличко.

Він додав, що безкоштовні тести в державних медичних установах роблять пацієнтам з підозрою на COVID-19 тільки за рекомендацією лікаря.

Нагадаємо, в Україні за 22 листопада коронавірус виявили у 10 945 осіб, зафіксовано 124 летальних випадків.