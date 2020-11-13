Шмигаль різко відповів на протест мерів через карантин вихідного дня

Він заявив, що у міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду

Він заявив, що у міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду. Він заявив, що карантин вихідного дня мають ввести на всій території України.

Про це він заявив на нараді, передає RegioNews з посиланням на прес-службу уряду.

Шмигаль провів селекторну нараду з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19.

"Рішення уряду діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання, які розташовуються на території України. Карантин вихідного дня стосується винятково визначеного переліку суб’єктів господарювання, які є на території України. Якщо це, наприклад, ТРЦ, то він має бути закритий протягом вихідних", - заявив він.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевнив, що біля великих торгових об’єктів чергуватимуть представники Національної поліції.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Мер Івано-Франківська виступив проти карантину вихідного дня і назвав цей захід "половинчастим рішенням".

Міський голова Львова Андрій Садовий розкритикував рішення уряду щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня та заявив, що Львів відмовляється його виконувати.

Мер Миколаєва Сєнкевич також виступив проти запровадження карантину вихідного дня. Мер Черкас Бондаренко також заявив, що не буде запроваджувати карантин вихідного дня.