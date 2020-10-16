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Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу виявили майже 6 тисяч нових випадків
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16 жовтня 2020, 09:46 5

Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу виявили майже 6 тисяч нових випадків

16 жовтня 2020, 09:46 5
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Найбільше нових заражень виявили в Києві, Харківській та Одеській областях
Найбільше нових заражень виявили в Києві, Харківській та Одеській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу, 15 жовтня, COVID-19 діагностували 5 992 людям, зафіксовано 106 летальних випадків, 2269 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків хвороби виявили у Харківській області - 544, в Одеській - 502, Дніпропетровській - 423 і Хмельницькій - 414 областях.

У Києві коронавірус діагностували у 455 чоловік за добу.

За весь час пандемії в Україні захворіло 287 231 чоловік, з них 121 919 одужали, летальних випадків - 5408. За весь час хворобу виявили у 17 769 дітей і 18 845 медпрацівників. 15 жовтня діагноз підтвердився у 333 дітей і 238 медпрацівників.

За минулу добу було зроблено 56 899 тестувань, з них 34 008 методом ПЛР та 22 891 методом ІФА.

Нагадаємо, 14 жовтня коронавірус в Україні діагностували у 5 062 осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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