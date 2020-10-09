В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня": що це означає

Також можуть всі навчальні заклади перевести в дистанційний режим роботи

Також можуть всі навчальні заклади перевести в дистанційний режим роботи

Рixabay

В Україні не планують знову оголошувати локдаун, попри антирекорди з добового приросту хворих COVID-19. Проте в країні можуть ввести "карантин вихідного дня" і зобов'язати українців проводити вихідні вдома з сім'єю.

Про це в ефірі передачі "Право на владу" заявив нардеп, голова Комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медстрахування Михайло Радуцький, передає RegioNews.

За словами Радуцького, постанова Кабміну №641 про карантинне зонування необхідно змінювати, оскільки ВООЗ оновила свої критерії введення обмежень. Найближчим часом Україна повинна врахувати їх. Питання буде обговорюватися вже в суботу, 10 жовтня, на нараді у президента.

"Друге - це моя пропозиція, РНБО ]] підтримує, і я сподіваюся, що підтримає президент. Це треба зробити те, що зробив КНУ ім. Шевченка - він перевів навчання на дистанційку. Я вважаю, що школи та університети треба відправляти на дистанційне навчання. Жорсткий карантин сьогодні ми ввести не можемо, ми всі розуміємо", - сказав Радуцький.

Він зазначив, що в Україні можуть ввести карантин вихідного дня".

"Це коли сім'я на вихідні залишається у себе вдома, нікуди не їздить - ні в ресторани, ні на концерти в Харків. Це все можна витримати, це не закриття підприємств, не зупинка", - пояснив політик.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні почалася друга хвиля коронавірусу.