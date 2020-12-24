09:29  24 грудня
В Україні загальне число випадків COVID-19 перевалило за мільйон
08:41  24 грудня
У Запоріжжі обрали нову голову облради: це вже третя за півтора тижня
08:12  24 грудня
Бойовики тричі порушили домовленності на Донбасі: стріляли з гранатометів та кулеметів
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2020, 09:29 12

В Україні загальне число випадків COVID-19 перевалило за мільйон

24 грудня 2020, 09:29 12
Читайте также на русском языке
За минулу добу зафіксовано 223 летальні випадки
За минулу добу зафіксовано 223 летальні випадки
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 23 грудня COVID-19 виявили у 11 490 осіб, в лікарні потрапив 2 721 хворий, 15 775 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

11 490 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 грудня. Зокрема, захворіли 488 дітей і 445 медпрацівників", - зазначив Степанов.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) і Донецькій (636) областях

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 001 132 особи;
  • одужало – 631 435 осіб;
  • летальних випадків – 17 395;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 390 952.

Нагадаємо, в Україні за 22 грудня COVID-19 виявили у 10 136 осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус вірус карантин МОЗ інфекції пандемія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Черкаську облраду
Мер Сум Олександр Лисенко: "Я не можу сьогодні бути в меншості, а більшість не може бути без міського голови"
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Віктор Андрусів
Всі блоги »