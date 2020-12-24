В Україні загальне число випадків COVID-19 перевалило за мільйон
За минулу добу зафіксовано 223 летальні випадки
За минулу добу зафіксовано 223 летальні випадки
В Україні за 23 грудня COVID-19 виявили у 11 490 осіб, в лікарні потрапив 2 721 хворий, 15 775 пацієнтів одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
11 490 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 грудня. Зокрема, захворіли 488 дітей і 445 медпрацівників", - зазначив Степанов.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) і Донецькій (636) областях
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 001 132 особи;
- одужало – 631 435 осіб;
- летальних випадків – 17 395;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 390 952.
Нагадаємо, в Україні за 22 грудня COVID-19 виявили у 10 136 осіб.
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