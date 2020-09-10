МОЗ назвало області, які можуть послабити карантин

Послабити карантин можуть ті регіони, які відповідають трьом критеріям

Послабити карантин можуть ті регіони, які відповідають трьом критеріям

В Україні до послаблення карантину не готові Київ і ще 17 областей, однак відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я 7 регіонів.

Відповідні дані станом на 10 вересня оприлюднив МОЗ, передає RegioNews. Крім Києва, не готові до ослаблення Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області. У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності. Можуть послаблювати карантин Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська та Херсонська області. Зазначимо, послабити карантин можуть ті регіони, які відповідають трьом критеріям: кількість тестів повинно бути не менше 24 на 100 тисяч протягом 7 днів;

показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності - 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів;

рівень завантаженості ліжок протягом 5 днів поспіль не повинен перевищувати 50%. Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 2 582 нових випадки коронавірусу.

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