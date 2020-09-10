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10 вересня 2020, 12:53 5

МОЗ назвало області, які можуть послабити карантин

10 вересня 2020, 12:53 5
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Послабити карантин можуть ті регіони, які відповідають трьом критеріям
Послабити карантин можуть ті регіони, які відповідають трьом критеріям
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В Україні до послаблення карантину не готові Київ і ще 17 областей, однак відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я 7 регіонів.

Відповідні дані станом на 10 вересня оприлюднив МОЗ, передає RegioNews.

Крім Києва, не готові до ослаблення Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності.

Можуть послаблювати карантин Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська та Херсонська області.

Зазначимо, послабити карантин можуть ті регіони, які відповідають трьом критеріям:

  • кількість тестів повинно бути не менше 24 на 100 тисяч протягом 7 днів;
  • показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності - 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів;
  • рівень завантаженості ліжок протягом 5 днів поспіль не повинен перевищувати 50%.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 2 582 нових випадки коронавірусу.

коронавірус Україна карантин МОЗ регіони
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