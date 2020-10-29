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29 жовтня 2020, 14:23 6

У шести регіонах заповненість ліжок хворими COVID-19 вже більше 70%

29 жовтня 2020, 14:23 6
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В Україні немає жодного регіону, де лікарняні ліжка були б заповнені менш ніж на 50%
В Україні немає жодного регіону, де лікарняні ліжка були б заповнені менш ніж на 50%
Фото: flickr
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У шести областях ліжка для пацієнтів із COVID-19 заповнені більш ніж на 70%. 

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільш завантаженими є лікарні Житомирської області (100%), а також Рівненської (90,6%), Полтавської (79,8%), Луганської (79,1%), Одеської (78,4%) та Івано-Франківської (72,2%) областей.

У Києві пацієнтами із коронавірусом зайняті 67,9% ліжок. Також згідно із даними міністерства, в Україні немає жодного регіону, де лікарняні ліжка були б заповнені менш ніж на 50%.

Найкраща ситуація в Херсонській (51,9%), Миколаївській (52,3%) та Тернопільській (52,8%) областях. Всього в Україні задіяли вже 39 252 лікарняних ліжка.

Також в країні у всіх регіонах перевищено показник захворюваності COVID-19. В середньому в Україні цей показник становить 234,2 при нормі в 40. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області - 433,7. У Києві показник становить 238,4.

Нагадаємо, МОЗ просить ще два мільярди гривень на новий метод COVID-тестування.

коронавірус МОЗ епідемія лікарні регіони
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