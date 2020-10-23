В Україні за добу 7517 нових випадків коронавірусу
Найбільше нових випадків виявили в Києві і в Харківській області
Найбільше нових випадків виявили в Києві і в Харківській області
В Україні за минулу добу COVID-19 заразилися 7517 осіб, 121 хворий помер, 2 680 пацієнтів одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше нових випадків за добу зафіксовано в Харківській області - 693, в Одеській області - 571 і в Хмельницькій області - 471.
У Києві коронавірус виявили у 635 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 330 396 осіб, з них 137 578 одужали, летальних випадків - 6164.
Нагадаємо, 21 жовтня в Україні COVID-19 виявили у 7053 осіб.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Політики без досвіду, родинні клани та аутсайдери. Хто представлятиме "За майбутнє" у Західній Україні
Садовий або Синютка: дві загадки передвиборчого Львова