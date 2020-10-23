В Україні за добу 7517 нових випадків коронавірусу

Найбільше нових випадків виявили в Києві і в Харківській області

Найбільше нових випадків виявили в Києві і в Харківській області

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу COVID-19 заразилися 7517 осіб, 121 хворий помер, 2 680 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews. Найбільше нових випадків за добу зафіксовано в Харківській області - 693, в Одеській області - 571 і в Хмельницькій області - 471. У Києві коронавірус виявили у 635 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло 330 396 осіб, з них 137 578 одужали, летальних випадків - 6164. Нагадаємо, 21 жовтня в Україні COVID-19 виявили у 7053 осіб. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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