В Офісі президента не виключають введення локдауну в Україні

Таке рішення може бути схвалено в разі різкого зростання захворюваності COVID-19

Таке рішення може бути схвалено в разі різкого зростання захворюваності COVID-19

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Радник президента Олег Устенко не виключає можливість введення в Україні локдауну. Таке рішення може бути схвалено в разі різкого зростання захворюваності COVID-19.

Про це він заявив в ефірі "Україна 24", пише RegioNews

За його словами, чіткої прогнозованості того, буде точно введений локдаун, поки немає.

"Виключати введення локдауну я б не став. Це можливо. У держави досить обмежені можливості з точки зору компенсації. Я вже не кажу, що локдаун - це серйозний удар по економіці", - сказав Устенко.

При цьому він додав, що коли йде аналіз прийняття подібного рішення, економіка йде на другий план.

"На першому плані - питання здоров'я нації, здоров'я населення. Наскільки це можливо, тактика стримування кількості хворих", - заявив Устенко.

Нагадаємо, раніше Степанов назвав нові умови введення повного локдауну в Україні.