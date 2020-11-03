У МОЗ підтвердили, що хочуть запровадити "карантин вихідного дня”

Адаптивний карантин буде продовжено з наступного понеділка

Адаптивний карантин буде продовжено з наступного понеділка

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Питання запровадження в Україні "карантину вихідного дня” дійсно обговорюється, а карантинні заходи, які діють зараз, буде продовжено з 9 листопада.

Про це заявив Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Це була розмова, але розглядається питання про те, як працювати і застосовувати обмежувальні заходи, щоб стабілізувати ситуацію", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що карантин в Україні буде діяти до кінця 2020 року.

Карантин у нас з березня місяця він продовжується до 31 грудня. Ми живемо зараз в рамках адаптивного карантину, і цей карантин буде продовжено з наступного понеділка", - підсумував Ляшко.

Нагадаємо, в Україні з понеділка можуть запровадити жорсткий карантин, влада може запровадити карантин "вихідного дня".