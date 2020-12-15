Глава енергетичного комітету Ради Герус захворів Covid-19
Політик відчуває себе нормально, але перебуває на самоізоляції
Політик відчуває себе нормально, але перебуває на самоізоляції
Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нардеп от "Слуги народу" Андрій Герус заразився коронавірусом.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.
Отримав позитивний тест на COVID-19, відчуваю себе нормально, сиджу вдома. Захворіли всією сім'єю, діти переносять легше, практично безсимптомно", - написав Герус.
Нагадаємо, в Україні за 14 грудня COVID-19 виявили у 8416 осіб, зафіксовано 233 летальних випадки, 16 150 пацієнтів одужали.
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