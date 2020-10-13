В Україні за добу понад 5000 нових хворих COVID-19
Найбільше нових заражень знову виявили у Харківській області (439)
Найбільше нових заражень знову виявили у Харківській області (439)
За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 5 133 осіб, 107 хворих померли, 2 152 людини одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше нових випадків виявили у Харківській області - 439, у Києві - 397, у Львівській області - 341, у Дніпропетровській області - 305, у Полтавській області - 285, в Одеській області - 277 нових випадків інфікування.
За весь час пандемії в Україні захворіло 270 587 осіб, з них 116 562 одужали, летальних випадків - 5 122.
Нагадаємо, 11 жовтня коронавірус в Україні виявили у 4420 осіб.
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