В Україні за добу понад 5000 нових хворих COVID-19

Найбільше нових заражень знову виявили у Харківській області (439)

Найбільше нових заражень знову виявили у Харківській області (439)

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 5 133 осіб, 107 хворих померли, 2 152 людини одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській області - 439, у Києві - 397, у Львівській області - 341, у Дніпропетровській області - 305, у Полтавській області - 285, в Одеській області - 277 нових випадків інфікування.

За весь час пандемії в Україні захворіло 270 587 осіб, з них 116 562 одужали, летальних випадків - 5 122.

Нагадаємо, 11 жовтня коронавірус в Україні виявили у 4420 осіб.

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