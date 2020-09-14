Лікарні в семи регіонах України переповнені більш ніж на 50% хворими COVID-19
Станом на 14 вересня в шести областях України та в Києві лікарні заповнені більш ніж на 50%.
Як передає RegioNews про це повідомляє МОЗ.
Завантаженість ліжок у Києві становить 50,6%, в Івано-Франківській області - 54,8%, в Одеській - 66%, у Рівненській - 50,7%, у Тернопільській - 52,9%, у Черкаській і Чернівецькій - 56%.
Також, захворюваність перевищує пороговий рівень в Києві і в 19 областях України: Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській.
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