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14 вересня 2020, 11:14 7

Лікарні в семи регіонах України переповнені більш ніж на 50% хворими COVID-19

14 вересня 2020, 11:14 7
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Фото: з відкритих джерел
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Станом на 14 вересня в шести областях України та в Києві лікарні заповнені більш ніж на 50%.

Як передає RegioNews про це повідомляє МОЗ.

Завантаженість ліжок у Києві становить 50,6%, в Івано-Франківській області - 54,8%, в Одеській - 66%, у Рівненській - 50,7%, у Тернопільській - 52,9%, у Черкаській і Чернівецькій - 56%.

Також, захворюваність перевищує пороговий рівень в Києві і в 19 областях України: Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській.

Раніше повідомлялося, що Максим Степанов розповів, які планові госпіталізації та операції можна в "помаранчевій" зоні.

карантин МОЗ лікарі лікарні область
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