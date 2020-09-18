Більшість шкіл вже готові до змішаного навчання - Шкарлет

Введення повного дистанційного навчання відбуватиметься виключно в "червоних" зонах

Введення повного дистанційного навчання відбуватиметься виключно в "червоних" зонах

Фото: з відкритих джерел

Виконуючий обов'язки міністра освіти та науки Сергій Шкарлет запевнює, що на сьогодні більшість шкіл готові до організації змішаної та дистанційної форм навчання.

Про це він повідомив під час години запитань до уряду 18 вересня, передає RegioNews.

Більшість шкіл готова і до змішаної, і до дистанційної форми навчання. Я сподіваюся, що виключно по тих зонах, в яких буде встановлено локдаун ми будемо працювати в режимі повного дистанційного навчання, а більша частина буде працювати в режимі змішаного навчання", – зазначив Шкарлет.

Він нагадав, що змішаний тип навчання передбачає поєднання звичного навчального процесу та дистанційного.

Зазначається, що у відомстві вже напрацювали рекомендації щодо навчання в різних умовах, зокрема для змішаного навчання для сільських та міських шкіл.

Раніше повідомлялось, що у Верховній Раді України вирішили заслухати виконуючого обов'язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета на годині запитань до уряду. Його запитають про заробітну плату вчителів та роботу школи в рамках карантину.