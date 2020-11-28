Черговий антирекорд: за добу зафіксували 16 294 випадки COVID-19
За останню добу в Україні зафіксовано черговий антирекорд приросту нових хворих на COVID-19: 16 294 випадки за добу. За весь час пандемії захворіли 709 тисяч українців.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник", — написав Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізовано — 1 639 осіб;
летальних випадків — 184;
одужало — 8 897 осіб;
здійснено тестувань за добу — 67 348 (зокрема методом ПЛР — 43 458, методом ІФА — 23 890).
За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 709 701 особа;
— одужало — 335 135 осіб;
— летальних випадків — 12 093;
— проведено ПЛР-тестувань — 4 463 249.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях", — повідомив міністр.
Нагадаємо, добою раніше в Україні вперше зафіксували понад 16 тисяч нових випадків за добу.
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