10:26  28 листопада
Черговий антирекорд: за добу зафіксували 16 294 випадки COVID-19
13:16  28 листопада
На Буковині поліція відзвітувала про порушення виборчого законодавства
10:08  28 листопада
Шість порушень за добу: бойовики знову обстріляли позиції українських військ
UA | RU
UA | RU
28 листопада 2020, 10:26 8

Черговий антирекорд: за добу зафіксували 16 294 випадки COVID-19

28 листопада 2020, 10:26 8
Читайте также на русском языке
Одужало майже 9 тисяч осіб
Одужало майже 9 тисяч осіб
Фото: pixabay.com
Читайте также
на русском языке

За останню добу в Україні зафіксовано черговий антирекорд приросту нових хворих на COVID-19: 16 294 випадки за добу. За весь час пандемії захворіли 709 тисяч українців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник", — написав Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 1 639 осіб;
летальних випадків — 184;
одужало — 8 897 осіб;
здійснено тестувань за добу — 67 348 (зокрема методом ПЛР — 43 458, методом ІФА — 23 890).

За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 709 701 особа;
— одужало — 335 135 осіб;
— летальних випадків — 12 093;
— проведено ПЛР-тестувань — 4 463 249.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях", — повідомив міністр.

Нагадаємо, добою раніше в Україні вперше зафіксували понад 16 тисяч нових випадків за добу.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус карантин Україна пандемія вірус хвороба
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
І пан, і не пропав: як чинний мер Ужгорода обламав останню надію "Слуги народу" на Закарпатті
Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку
Всі публікації »
Єгор Соболєв
Кирило Сазонов
Олег Саакян
Всі блоги »