Черговий антирекорд: за добу зафіксували 16 294 випадки COVID-19

Одужало майже 9 тисяч осіб

Одужало майже 9 тисяч осіб

Фото: pixabay.com

За останню добу в Україні зафіксовано черговий антирекорд приросту нових хворих на COVID-19: 16 294 випадки за добу. За весь час пандемії захворіли 709 тисяч українців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник", — написав Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 1 639 осіб;

летальних випадків — 184;

одужало — 8 897 осіб;

здійснено тестувань за добу — 67 348 (зокрема методом ПЛР — 43 458, методом ІФА — 23 890).

За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 709 701 особа;

— одужало — 335 135 осіб;

— летальних випадків — 12 093;

— проведено ПЛР-тестувань — 4 463 249.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях", — повідомив міністр.

Нагадаємо, добою раніше в Україні вперше зафіксували понад 16 тисяч нових випадків за добу.

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