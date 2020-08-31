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31 серпня 2020, 10:03 3

Глава Львівської облради Ганущин заразився коронавірусом

31 серпня 2020, 10:03 3
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Він також розповів, як почувається
Він також розповів, як почувається
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Тест на коронавірус голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина показав позитивний результат.

Про це Ганущин повідомив сьогодні на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

"В п’ятницю по обіді різко погіршилось самопочуття. Вирішив перестрахуватись і здав ПЛР-тест. Результат розвіяв мої надії – "РНК вірусу SARS – CoV2 виявлено", – зазначив голова облради.

За його словами, далі він "діяв за протоколом: сімейний лікар, антибіотики і самоізоляція".

"Попередив усіх, з ким контактував останні кілька днів. Дуже розраховую, що Вас вірус мине осторонь. Мій спосіб життя передбачає постійне спілкування з людьми, тому до такого перебігу подій був готовий", – додав Ганущин.

Він також зазначив, що зараз почуває себе "як при легкій простуді, яка добряче стомлює, наче 10 км підтюпцем чи з рюкзаком у горах".

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що Львівська міськрада скасувала пленарне засідання через спалах COVID-19. Вірус виявили у депутатів та працівників апарату.

Згодом стали відомі подробиці спалаху коронавірусу в міській раді Львова.

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