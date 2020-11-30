У Зеленського заявили, що точної дати введення локдауну поки немає

Про це йдеться у повідомленні на Instagram-сторінці прессекретарки президента Володимира Зеленського Юлії Мендель, передає RegioNews.

"Можливість локдауну зберігається. За умови сильного зростання кількості хворих, його потрібно буде ввести. На цьому сходяться не лише урядовці, а й представники місцевої влади. Однак поки точної дати нема", — написала вона у соцмережі.