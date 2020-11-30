У Зеленського заявили, що точної дати введення локдауну поки немає
Нині вивчаються всі можливі сценарії, прогнози, опрацьовуються можливості медичної системи та економіки
Нині вивчаються всі можливі сценарії, прогнози, опрацьовуються можливості медичної системи та економіки
Можливість локдауну зберігається і за умови сильного зростання кількості хворих, його потрібно буде ввести. Однак поки точної дати нема.
Про це йдеться у повідомленні на Instagram-сторінці прессекретарки президента Володимира Зеленського Юлії Мендель, передає RegioNews.
"Можливість локдауну зберігається. За умови сильного зростання кількості хворих, його потрібно буде ввести. На цьому сходяться не лише урядовці, а й представники місцевої влади. Однак поки точної дати нема", — написала вона у соцмережі.
Мендель зауважила, що нині вивчаються всі можливі сценарії, прогнози, опрацьовуються можливості медичної системи та економіки.
Нагадаємо, раніше стало відомо, коли Кабмін схвалить рішення щодо посилення карантину.
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