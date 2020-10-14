В Україні за добу зафіксували 5590 нових випадків коронавірусу

Найбільше нових заражень виявили у Харківській та Львівській областях

Найбільше нових заражень виявили у Харківській та Львівській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу, 13 жовтня, COVID-19 виявили у 5590 осіб, зафіксовано 107 летальних випадків, а 2137 осіб одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській - 637, Львівській - 345, Дніпропетровській - 342, Одеській - 302 областях. У Києві зафіксували 422 випадки.

За весь час пандемії в Україні захворіло 276 177 осіб, з них 118 699 одужали, летальних випадків - 5229.

Нагадаємо, 12 жовтня коронавірус в Україні виявили у 5 133 осіб.

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