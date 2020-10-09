Коронавірус набирає обертів: у МОЗ заперечують "накрутку" кількості осіб хворих COVID-19

Степанов відреагував запереченням на те, що МОЗ маніпулює цифрами щодо коронавірусу

Степанов відреагував запереченням на те, що МОЗ маніпулює цифрами щодо коронавірусу

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав неправдою заяви щодо приховування статистики поширення COVID-19 в Україні і що МОЗ маніпулює цифрами щодо захворюваності коронавірусною хворобою.

Про це він сказав на брифінгу, передает RegioNews.

Питання, яке вчора було, що нібито Міністерство охорони здоров’я приховує якусь статистику. Це неправда... На відміну від цих фантазій Міністерство охорони здоров’я об’єктивно кожного ранку розповідає, що саме і як відбувається. В тому числі, наприклад, щодо кількості летальних випадків", - сказав Степанов.

За його словами, МОЗ чесно говорить про кількість ліжок для хворих на коронавірус.

Я можу вас запевнити, що велика кількість тих людей, які сьогодні з'явилися в нашій статистиці, теж ще вчора говорили, що коронавірусу не існує. Я звертаюся до вас, шановні українці. Коронавірус набирає обертів - і дуже важливо, щоб ви дотримувалися правил нової реальності, які встановлені у нашій країні. Щоб ви користувалися масками, дотримувалися дистанції, користувалися антисептиками", - повідомив він.

Нагадаємо ситуація з поширенням коронавірусу в Україні набирає обертів, сьогодні зафіксовано новий антирекорд - захворіли понад 5800 осіб.

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