У Київській ОДА двоє співробітників захворіли на COVID-19

Наявність вірусу підтвердилася у заступників Володіна

Наявність вірусу підтвердилася у заступників Володіна

Фото: Facebook

Київський обласний лабораторний центр підтвердив наявність коронавірусу у двох заступників голови Київської обласної адміністрації Василя Володіна.

Про це повідомила пресслужба Київської ОДА, передає RegioNews.

Методом ПЛР протестували також контактних осіб. Серед них нових випадків коронавірусу не виявили.

Наразі Київська обласна державна адміністрація працює в штатному режимі із дотриманням усіх санітарних норм.

Посадові обов’язки захворілих заступників тимчасово перебрали на себе їхні колеги. Тож всі процеси в області під контролем. Зичу всім здоров’я та вкотре прошу дотримуватися правил карантину", – зазначив голова КОДА Василь Володін.

На цю мить пацієнти перебувають під наглядом лікарів: один вдома на самоізоляції, другий - у лікарні. Стан обох - стабільний.

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