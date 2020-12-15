Під час акції в центрі Києва від хімічних опіків і ударів постраждали близько 40 поліцейських

Один поліцейський отримав удар по голові, в результаті чого втратив свідомість

Один поліцейський отримав удар по голові, в результаті чого втратив свідомість

Фото: strana.ua

Поліція Києва повідомляє про те, що в ході акції протесту на Майдані Незалежності 15 грудня постраждало близько 40 правоохоронців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

В поліції зазначили, що коли люди спробували встановити військові намети, виникла штовханина й учасники акції застосували в бік правоохоронців газові балончики.

В результаті, одного поліцейського вдарили по голові, і він втратив свідомість, ще близько 40 отримали хімічні опіки очей", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці закликали учасників акції дотримуватися чинного законодавства.

Нагадаємо, в Києві сьогодні, 15 грудня, біля стін Верховної Ради на акцію протесту "SaveФОП" зібралося кілька тисяч підприємців.

Протест ФОПів: на Майдані почалися сутички між мітингувальниками і поліцією.