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02 січня 2021, 12:31 787

Фірма із Харкова хоче зареєструвати в Україні російську вакцину від COVID-19

02 січня 2021, 12:31 787
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Фото: із відкритих джерел
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Харківська компанія "Біолік", яка займається виробництвом та оптовою реалізацією лікарських засобів, подала до Міністерства охорони здоров'я та Державного експертного центру МОЗ заяву про державну реєстрацію російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це повідомив нардеп і голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, передає RegioNews.

За його словами, 30 грудня компанія звернулася до МОЗу з проханням зареєструвати російську вакцину для вакцинації громадян України.

Також він заявив, що передача Україні лінії для виробництва вакцини "Супутник V" може бути здійснена за два тижні. Її виробництво займе від трьох до шести місяців.

Застосування даної вакцини вже схвалено в Сербії, Аргентині та Білорусі. "Супутник V” готуються виробляти в Південній Кореї, Китаї, Індії, Бразилії та Казахстані. Заявки на придбання цієї вакцини подали понад 50 країн світу”, - стверджує Медведчук.

Довідка: вакцина "Спутник V" була в екстреному порядку зареєстрована російським Міністерством охорони здоров'я ще 11 серпня 2020 року після закінчення другої фази клінічних випробувань. У дослідженні, на підставі якого був зроблений висновок про її ефективність та безпечність, взяли участь 76 волонтерів. Західні експерти закликали дуже обережно ставитися до результатів, отриманих на підставі такої скромної вибірки. Їх також турбує той факт, що розробники вакцини "Спутник V" так і не опублікували її повний клінічний протокол.

Нагадаємо, в Кабміні сказали, скільки всього доз COVID-вакцин безкоштовно отримає Україна.

Ранее в Минздраве рассказали, на когда запланирован первый этап вакцинации украинцев.

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