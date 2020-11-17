У Херсоні нацгвардійці будуть охороняти COVID-лікарні

Вони будуть стежити за дотриманням ізоляційно-обмежувальних заходів

Вони будуть стежити за дотриманням ізоляційно-обмежувальних заходів

Фото: Facebook

У Херсоні територію трьох лікарень – двох міських і однієї обласної, де перебувають хворі на COVID-19, охороняють бійці Національної гвардії.

Про це у Facebook повідомляє військова частина 3056 Національної гвардії України, передає RegioNews.

Відтепер гвардійці військової частини 3056 охоронятимуть території двох міських лікарень - ім. Карабелеша та ім. Тропіних. Такі дії обумовлені рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та з метою запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

Відомо, що територію двох херсонських лікарень та прилеглі ділянки патрулюватимуть військові наряди. Гвардійці будуть стежити за дотриманням ізоляційно-обмежувальних заходів в режимі цілодобової охорони.

Також із 17 серпня і до цього часу нацгвардійці забезпечують охорону обласної інфекційної лікарні.

Наразі на Херсонщині 7 357 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 2822 людини побороли хворобу, 160 людей померли.

Нагадаємо, суд визнав недійсними результати виборів депутатів Херсонської облради.