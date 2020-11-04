14:36  04 листопада
Кадрові зміни: Кабмін погодив звільнення голів ОДА трьох областей
14:14  04 листопада
У метро Києва будуть жорстко контролювати дотримання маскового режиму
11:55  04 листопада
В Україні можуть почати впроваджувати зони повного локдауну, - ЗМІ
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2020, 14:06 149

Шмигаль доручив регіонам збільшити ще на 25 тисяч кількість ліжок для хворих COVID-19

04 листопада 2020, 14:06 149
Читайте также на русском языке
Голови облдержадміністрацій мають виконати це доручення негайно
Голови облдержадміністрацій мають виконати це доручення негайно
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль на нараді з керівниками областей доручив регіонам збільшити ще на 25 тисяч кількість ліжок для лікування хворих на COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Урядовий портал.

Нам потрібно 25 тисяч додаткових ліжкомісць у спорткомплексах, виставкових залах і всіх інших приміщеннях, які обладнані всім необхідним, без потреби в ремонтах, з теплом, де ми можемо приймати людей. Питання "якщо вони будуть потрібні" не стоїть. Їх треба починати готувати під додаткові ліжкомісця. Без обговорень", - підкреслив Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що голови облдержадміністрацій мають зробити всі ці речі негайно. "Це невідкладне доручення. Треба рухатися дуже швидко й оперативно", - наголосив він.

Шмигаль закликав голів обласних державних адміністрацій шукати найпростіші способи для постачання кисню до точок підключення, щоб якнайшвидше підключити ліжка без проведення будівельних робіт.

Нагадаємо, за 4 листопада в Україні COVID-19 виявили у 9524 осіб, померли 199 хворих, одужали 7536 пацієнтів.

коронавірус карантин хвороба Деніс Шмигаль лікарні пандемія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Монархічний Бахмут, скандал у Добропіллі і важке щастя Азарова
Труханов втрачає слухняну міськраду: з ким буде домовлятися мер
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Роман Шрайк
Всі блоги »