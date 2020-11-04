Шмигаль доручив регіонам збільшити ще на 25 тисяч кількість ліжок для хворих COVID-19

Голови облдержадміністрацій мають виконати це доручення негайно

Голови облдержадміністрацій мають виконати це доручення негайно

Фото: з відкритих джерел

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль на нараді з керівниками областей доручив регіонам збільшити ще на 25 тисяч кількість ліжок для лікування хворих на COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Урядовий портал.

Нам потрібно 25 тисяч додаткових ліжкомісць у спорткомплексах, виставкових залах і всіх інших приміщеннях, які обладнані всім необхідним, без потреби в ремонтах, з теплом, де ми можемо приймати людей. Питання "якщо вони будуть потрібні" не стоїть. Їх треба починати готувати під додаткові ліжкомісця. Без обговорень", - підкреслив Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що голови облдержадміністрацій мають зробити всі ці речі негайно. "Це невідкладне доручення. Треба рухатися дуже швидко й оперативно", - наголосив він.

Шмигаль закликав голів обласних державних адміністрацій шукати найпростіші способи для постачання кисню до точок підключення, щоб якнайшвидше підключити ліжка без проведення будівельних робіт.

Нагадаємо, за 4 листопада в Україні COVID-19 виявили у 9524 осіб, померли 199 хворих, одужали 7536 пацієнтів.