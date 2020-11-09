17:52  09 листопада
Глава Офісу президента Єрмак теж захворів на коронавірус
14:58  09 листопада
Кернес не захотів бути депутатом Харківської міської ради
17:52  09 листопада
На Донбасі від початку доби обстрілів з боку бойовиків не було - штаб
UA | RU
UA | RU
09 листопада 2020, 19:26 49

У Мера Миколаєва виявили коронавірус і запалення легень

09 листопада 2020, 19:26 49
Читайте также на русском языке
Він заявив, що відправляється на самоізоляцію і буде працювати у віддаленому режимі
Він заявив, що відправляється на самоізоляцію і буде працювати у віддаленому режимі
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що після пройденого ПЛР-тесту у нього підтвердили захворювання коронавірусом.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За словами політика, у нього виявили пневмонію, тому він піде на самоізоляцію.

Друзі, у мене тут виникла невеличка невчасна проблема – у мене виявили COVID-19 і невеличку пневмонійку. Вимушений піти на самоізоляцію”, - написав мер Миколаєва.

Сенкевич розповів, що не буде зупиняти роботу, а працюватиме дистанційно, оскільки у Миколаєві зараз починається опалювальний сезон.

Прошу всіх, у кого виникли проблеми з опалюванням – повідомляти мені у приватні повідомлення на публічну сторінку. Будемо оперативно вирішувати ці питання, а я трохи попрацюю”, - додав він.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус.

Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.

коронавірус пневмонія мер Миколаїв Олександр Сєнкевич
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Миколаєві у кандидата від ОПЗЖ відбирали голоси на користь однопартійця
09 листопада 2020, 19:05
Шмигаль здасть ПЛР-тест після виявлення коронавірусу у Зеленського та Єрмака
09 листопада 2020, 18:24
Глава Офісу президента Єрмак теж захворів на коронавірус
09 листопада 2020, 17:52
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Результати виборів у Миколаєві: фіаско "слуг" та другий тур із Сєнкевичем і Чайкою
Свободівський анклав: в чому секрет успіху мерів Хмельницького, Івано-Франківська та Тернополя
Всі публікації »
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Всі блоги »