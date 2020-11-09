У Мера Миколаєва виявили коронавірус і запалення легень

Він заявив, що відправляється на самоізоляцію і буде працювати у віддаленому режимі

Він заявив, що відправляється на самоізоляцію і буде працювати у віддаленому режимі

Фото: із відкритих джерел

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що після пройденого ПЛР-тесту у нього підтвердили захворювання коронавірусом.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews. За словами політика, у нього виявили пневмонію, тому він піде на самоізоляцію. Друзі, у мене тут виникла невеличка невчасна проблема – у мене виявили COVID-19 і невеличку пневмонійку. Вимушений піти на самоізоляцію”, - написав мер Миколаєва. Сенкевич розповів, що не буде зупиняти роботу, а працюватиме дистанційно, оскільки у Миколаєві зараз починається опалювальний сезон. Прошу всіх, у кого виникли проблеми з опалюванням – повідомляти мені у приватні повідомлення на публічну сторінку. Будемо оперативно вирішувати ці питання, а я трохи попрацюю”, - додав він. Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.

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