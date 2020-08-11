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11 серпня 2020, 11:29 8

В Україні суттєво збільшилась кількість госпіталізованих з коронавірусом

11 серпня 2020, 11:29 8
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За останній місяць у нашій країні спостерігається істотне зростання кількості госпіталізованих пацієнтів із коронавірусною хворобою COVID-19

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає RegioNews.

За словами очільника МОЗ, зараз госпіталізованих на 1,6 тис. більше, ніж спостерігалося місяць тому.

"Сьогодні станом на ранок у стаціонарних відділеннях, тобто госпіталізовані, 5 549 осіб. А якщо взяти цифру, яка була місяць тому, 11 липня, – то (було, – ред.) 3 912 осіб. Ви бачите, як за цей час зросла кількість людей, які знаходяться в лікарнях і лікуються від COVID-19. І ця кількість збільшується щодня”, – зазначив він.

Як приклад Степанов навів Львівську область, де "третій день поспіль лікарні заповнені більш ніж на 50 %”.

"Ми почали розгортати "другу хвилю” лікарень. У лікарнях "другої хвилі” передбачено близько 10 тисяч ліжок. Але скільки б ми не передбачили, є певна межа. Тому у нас це викликає велике занепокоєння. Тому ми говоримо про дуже напружену ситуацію з розвитком COVID-19″, – наголосив міністр.

Він уточнив, що за минулу добу було госпіталізовано 266 людей.

"Ми рахували, що у нас буде так звана друга хвиля, тобто істотне збільшення кількості хворих, десь у жовтні-листопаді. Це буде поєднано з сезонною епідемією грипу. Так рахував увесь світ… Ми зараз бачимо, що всі країни Європи також фіксують різке зростання кількості хворих”, – заявив Степанов.

Нагадаємо, що 10 серпня в Україні зафіксовано більше тисячі нових випадків хвороби.

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