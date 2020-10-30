У "червоному" Миколаєві знову запрацюють спортклуби, кафе й ресторани

Заклади мають дотримуватися відповідних карантинних правил

Заклади мають дотримуватися відповідних карантинних правил

Рixabay

У Миколаєві скасували заборону на роботу бізнесу в умовах "червоної" епідемічної зони. Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій України.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

Зазначається, що заклади культури, спортклуби, кафе та ресторани можуть працювати, але мають дотримуватися відповідних карантинних правил, встановлених для інших рівнів епідемічної зони (зеленої, жовтої, помаранчевої).

Своєю чергою голова Миколаївської ОДА Олександр Стаднік на своїй сторінці в Facebook закликав громадян дотримуватись усіх карантинних вимог, щоб посилення карантину не запровадили повторно.

"Як і обіцяв на зустрічі з бізнесом Миколаєва та області, надав підтримку в роботі. Дякуємо всім, хто підставив нам плече у розв'язанні цього непростого питання, щоб бізнес міста Миколаєва та області працював, і люди могли заробляти та годувати свої сім'ї в непростий для всіх час", - написав Стаднік.

Доброго дня, друзі ! Ми своє слово стримали і це було нелегко! Зараз ваша черга стримати слово! Дотримуйтеся... Posted by Олександр Стаднік - голова Миколаївської ОДА on Friday, October 30, 2020

Нагадаємо, сьогодні в Україні оновили зони карантину.