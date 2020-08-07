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07 серпня 2020, 12:00 13

Київ залишиться у зеленій зоні попри зростання захворюваності на COVID-19

07 серпня 2020, 12:00 13
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Минулої доби в столиці виявили найбільше нових випадків COVID-19 по Україні
Минулої доби в столиці виявили найбільше нових випадків COVID-19 по Україні
Фото: КМДА
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Київ може залишитись в зеленій зоні карантину, тому що в столиці реєструються поодинокі випадки, не пов'язані із спалахами коронавірусу.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, передає RegioNews.
https://regionews.ua/

Це стабільний показник госпіталізації хворих з травня місяця - 20-25", - сказав Рубан.

Він додав, що зростання захворюваності коронавірусом в Києві пов'язане із зростанням кількості зроблених тестів.

За минулу добу в Києві підтвердили 186 нових випадків коронавірусу, що є антирекордом серед всіх міст України.

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Нагадаємо, в Україні черговий антирекорд, виявили 1453 випадки коронавірусу.

коронавірус Київ карантин МОЗ Держпродпотребслужба
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