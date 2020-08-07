Київ залишиться у зеленій зоні попри зростання захворюваності на COVID-19
Минулої доби в столиці виявили найбільше нових випадків COVID-19 по Україні
Минулої доби в столиці виявили найбільше нових випадків COVID-19 по Україні
Київ може залишитись в зеленій зоні карантину, тому що в столиці реєструються поодинокі випадки, не пов'язані із спалахами коронавірусу.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, передає RegioNews.
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Це стабільний показник госпіталізації хворих з травня місяця - 20-25", - сказав Рубан.
Він додав, що зростання захворюваності коронавірусом в Києві пов'язане із зростанням кількості зроблених тестів.
За минулу добу в Києві підтвердили 186 нових випадків коронавірусу, що є антирекордом серед всіх міст України.
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Нагадаємо, в Україні черговий антирекорд, виявили 1453 випадки коронавірусу.
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