В Україні затвердять план вакцинації населення наступного тижня

Він передбачає строки проведення вакцинації та категорії населення, які отримають вакцину в першу чергу

Він передбачає строки проведення вакцинації та категорії населення, які отримають вакцину в першу чергу

Фото: Кабмін

Національний план вакцинації населення від коронавірусу в Україні вже розроблений, наступного тижня його планують затвердити.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-конференції видання "НВ" "Україна і світ в 2021 році", передає RegioNews.

За його словами, вакцинація українського населення від коронавірусу почнеться, орієнтовно, у лютому наступного року.

Є національний план вакцинування. Як і багато інших країн, Україна його також має. Ми будемо його затверджувати в найближчий тиждень. Ми розуміємо, як ми будемо вакцинувати, кого ми будемо вакцинувати, практично розуміємо, коли будемо починати. Це лютий місяць", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, Україна отримає перший мільйон вакцин від коронавірусу у березні - Шмигаль.