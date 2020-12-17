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17 грудня 2020, 21:41 5

В Україні затвердять план вакцинації населення наступного тижня

17 грудня 2020, 21:41 5
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Він передбачає строки проведення вакцинації та категорії населення, які отримають вакцину в першу чергу
Він передбачає строки проведення вакцинації та категорії населення, які отримають вакцину в першу чергу
Фото: Кабмін
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Національний план вакцинації населення від коронавірусу в Україні вже розроблений, наступного тижня його планують затвердити.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-конференції видання "НВ" "Україна і світ в 2021 році", передає RegioNews.

За його словами, вакцинація українського населення від коронавірусу почнеться, орієнтовно, у лютому наступного року.

Є національний план вакцинування. Як і багато інших країн, Україна його також має. Ми будемо його затверджувати в найближчий тиждень. Ми розуміємо, як ми будемо вакцинувати, кого ми будемо вакцинувати, практично розуміємо, коли будемо починати. Це лютий місяць", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, Україна отримає перший мільйон вакцин від коронавірусу у березні - Шмигаль.

коронавірус вакцина план Кабмін Деніс Шмигаль
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