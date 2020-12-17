В Україні затвердять план вакцинації населення наступного тижня
Він передбачає строки проведення вакцинації та категорії населення, які отримають вакцину в першу чергу
Він передбачає строки проведення вакцинації та категорії населення, які отримають вакцину в першу чергу
Національний план вакцинації населення від коронавірусу в Україні вже розроблений, наступного тижня його планують затвердити.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-конференції видання "НВ" "Україна і світ в 2021 році", передає RegioNews.
За його словами, вакцинація українського населення від коронавірусу почнеться, орієнтовно, у лютому наступного року.
Є національний план вакцинування. Як і багато інших країн, Україна його також має. Ми будемо його затверджувати в найближчий тиждень. Ми розуміємо, як ми будемо вакцинувати, кого ми будемо вакцинувати, практично розуміємо, коли будемо починати. Це лютий місяць", - сказав прем'єр.
Нагадаємо, Україна отримає перший мільйон вакцин від коронавірусу у березні - Шмигаль.
Україна отримає перший мільйон вакцин від коронавірусу у березні - ШмигальВсі новини »
17 грудня 2020, 21:02У фігуранта справи Шеремета Антоненка підозрюють коронавірус
17 грудня 2020, 20:08Стало відомо, скільки українців підтримують введення локдауну у січні
17 грудня 2020, 18:53
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Чернігівську облраду
Зміни в уряді: хто з міністрів - головні кандидати на виліт