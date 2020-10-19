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19 жовтня 2020, 15:23 4

Мешканці "червоної" Сміли влаштували карантинний протест

19 жовтня 2020, 15:23 4
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Фото: Суспільне
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У Смілі під міською радою зібралися близько сотні місцевих жителів, які протестують проти карантинних обмежень, що почали діяти від 19 жовтня через потрапляння міста у "червону" зону.

Про це передає RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Як повідомив голова Сміли Олексій Цибка, на сьогодні, 19 жовтня, заплановане позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де мають вирішити, які саме обмеження діятимуть.

За словами заступника міського голови Павла Кондратенка, міська комісія змогла домовитися з державою, щоб в місті залишили регулярні, нерегулярні перевезення автобусним, залізничним транспортом. Усі інші обмеження застосовуються до міста Сміла.

Нагадаємо, з 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування, введене із метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Місто Сміла перебуває у "червоній зоні".

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Україна карантин протест Сміла зона
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