Ситуація із захворюваністю серед апарату ВРУ – тривожна, - Олена Кондратюк

Хворіє 51 працівник апарату, причому з ключових питань організації ВРУ

Хворіє 51 працівник апарату, причому з ключових питань організації ВРУ

Виконувачка обов’язків голови Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила, що парламент працює у звичному режимі, хоча тривожною є ситуація із захворюваністю серед співробітників Верховної Ради.

Про це Олена Кондратюк написала у своєму Facebook, повідомляє RegioNews.

Тривожною є ситуація із захворюваністю саме серед апарату ВРУ. На 27 листопада це 51 працівник апарату, причому з ключових питань організації ВРУ. 27 нардепів теж знаходяться на лікуванні, – повідомила Кондратюк.

Вона також зазначила, що в суботу у Верховній Раді відбудеться нарада з участю керівництва парламенту, представників офісу президента та уряду.

Інформую про поточний стан справ у Верховній Раді України. Парламент працює в звичному режимі, хоча тривожною є ситуація... Posted by Олена Кондратюк on Friday, November 27, 2020

На цій нараді буде обговорюватися і визначатися порядок денний (на наступний тиждень – ред.), щодо бюджетного процесу, повернення відповідальності за неправдиве декларування, вирішення конституційної кризи, комплексу заходів з підтримки ФОПів, малого і середнього бізнесу, – повідомила Кондратюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тимчасово виконує обов'язки голови Ради віцеспікер Олена Кондратюк.