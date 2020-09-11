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11 вересня 2020, 13:52 7

Рада не буде припиняти роботу через коронавірус у депутатів

11 вересня 2020, 13:52 7
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Частина комітетів зараз працює у режимі відеоконференцій
Частина комітетів зараз працює у режимі відеоконференцій
Фото: flickr
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Верховна Рада буде працювати у звичному режимі упродовж наступного пленарного тижня не зважаючи на виявлення COVID-19 у деяких нардепів.

Про це в ефірі каналу "Україна 24” повідомила заступник голови фракції "Слуга народу” Євгенія Кравчук, передає RegioNews.

Пленарне засідання буде. Дійсно, в нас є певна кількість депутатів, які зараз хворіють або перебувають на самоізоляції, але поки що Верховна Рада планує працювати у звичному пленарному режимі", – сказала Кравчук.

За її словами, частина комітетів зараз працює у режимі відеоконференцій через випадки захворювання серед працівників апарату та помічників.

Надреп додала, що до завершення четвертої сесії Верховної Ради депутати планують ухвалити в другому читанні законопроект "Про народовладдя через всеукраїнський референдум”.

Нагадаємо, Шмигаль сказав, коли до Ради надійде проєкт держбюджету, його планується подати 15 вересня.

коронавірус карантин Слуга народа Верховна Рада комітет депутати
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