Зеленський вимагає правдиву статистику по тих, хто одужав від коронавірусу

Глава МОЗ Степанов зазначив, що не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав хворобу

Глава МОЗ Степанов зазначив, що не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав хворобу

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вимагає від Міністерства охорони здоров'я правдивої статистики по тих, хто переміг коронавірус

Про це він заявив під час селекторної наради в ОП, передає RegioNews.

Так, на традиційній селекторній нараді під головуванням глави держави "Володимир Зеленський гостро поставив питання про вірогідність статистики хворих і тих, хто одужав".

Глава МОЗ Степанов зазначив, що не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції.

Крім того, відомство ще навесні внесло зміни, за якими одужання визначається за клінічними симптомами, а негативний тест на COVID-19 не потрібен.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Зеленського розробляють п'ять сценаріїв посилення карантину.